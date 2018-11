MACRON SCHIANTA NEI SONDAGGI

mercoledì 28 novembre 2018PARIGI - Il presidente francese, Emmanuel Macron, tenta di guadagnare tempo nei confronti dei gilet gialli, il movimento nato in queste ultime settimane contro il caro-carburante, ma sembra essere finito in un vicolo cieco. E' quanto afferma ''Le Figaro'', spiegando che il presidente non vuole e politicamente non può cambiare la traiettoria della sua strategia energetica senza cadere nel ridicolo per la figuraccia, ma ha comunque annunciato tre mesi di concertazioni locali sulle misure riguardanti la transizione ecologica, senza riuscire però a guadagnare consensi, ora davvero ridotti al lumicino. Nel discorso di circa un'ora tenuto ieri dall'Eliseo, Macron ha cercato di ''diluire la collera disperdendola a livello locale su problematiche locali'', scrive il quotidiano. Senza mai citare direttamente i gilet gialli, il capo dello Stato francese ha parlato delle violenze che si sono verificate durante le manifestazioni di sabato scorso condannandole. ''I frequentatori della politica si aspettano da me una rinuncia, ma e' perche' abbiamo agito sempre cosi' che oggi ci troviamo in questa situazione'' ha detto Macron. Secondo un sondaggio condotto da OpinonWay, il 76 per cento delle persone interrogate giudica del tutto insufficienti le misure annunciate da Macron, mentre il 78 per cento pensa che il governo deve rinunciare all'aumento delle tasse previste a gennaio. Dati che certamente non sorprendono Macron, consapevole del fatto che i suoi annunci non avrebbero placato il malcontento dell'elettorato, che ormai è generale. Le prossime elezioni europee di maggio 2019 saranno il luogo dove esprimerlo.