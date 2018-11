BANDA CLANDESTINI 10 ARRESTI

mercoledì 28 novembre 2018MILANO - Dalle prime ore di stamattina oltre 100 militari della Guardia di Finanza di Lodi, con l'aiuto di personale specializzato di Milano, Bergamo, Varese e Piacenza stanno eseguendo 10 ordinanze di custodia cautelare in carcere e numerose perquisizioni in Lombardia e Emilia Romagna. L' obiettivo e' smantellare un'organizzazione dedita al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina ed al riciclaggio dei proventi derivanti dall'attivita' illecita. Nell'agosto del 2017, i finanzieri di Lodi fermarono un egiziano in possesso di carte d'identita', passaporti, buste paga e titoli di viaggio. Da questo banale rinvenimento sono nate complesse investigazioni dalle quali si e' delineata l'esistenza di un'associazione strutturata, impegnata nella attivita' di trasporto di immigrati clandestini provenienti, in particolare, da due aree geografiche: il Nord Africa e l'Asia Centrale. Il Paesi di arrivo erano L'Italia e la Francia. Sono 49 i viaggi complessivamente ricostruiti dalle Fiamme Gialle attraverso i quali sono transitati sul suolo nazionale centinaia di immigrati a cui veniva richiesto di saldare circa 5 mila euro per giungere in Italia attraverso la Turchia e la Grecia.