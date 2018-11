A TOKYO, INCROCIAMO LE DITA

mercoledì 28 novembre 2018TOKYO - È cominciata a Tokyo, dove è in corso l'Assemblea Generale dell'Associazione dei Comitati Olimpici Mondiali (Anoc), la prima presentazione sulla scena internazionale della candidatura Milano-Cortina ai Giochi Olimpici e Paraolimpici Invernali 2026. Si tratta della prima occasione per misurare l'attrattività di questo progetto che vede coinvolte due città, Milano e Cortina, supportate dalle rispettive Regioni, Lombardia e Veneto. Davanti agli oltre 1.000 delegati di tutto il mondo, il via alle presentazioni è stato dato subito dopo pranzo, intorno alle 14.30 (orario giapponese) con la salita sul palco della delegazione italiana, formata dal Presidente del Coni, Giovanni Malagò, dal sindaco di Milano, Giuseppe Sala, dal presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, e dalla campionessa olimpica, plurimedagliata di Short Track, Arianna Fontana. Sono al fianco dei relatori sul palco anche i membri italiani del Cio, Mario Pescante e Ivo Ferriani, il segretario generale del Coni, Carlo Mornati, e Diana Bianchedi, coordinatrice della candidatura. La silhouette del Duomo di Milano che diventa una montagna, al centro una pista, e ai lati degli alberi stilizzati con i colori della nostra bandiera. E' il logo di Milano-Cortina 2026 che sarà presentato questa mattina (ora italiana) in un video dal presidente del CONI Giovanni Malagò, durante la 23esima assemblea generale dell'Anoc, l'assemblea generale dei comitati olimpici mondiali, incorso a Tokyo, dove interverrà per presentare la candidatura italiana alle Olimpiadi invernali.