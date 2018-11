LEALE L'ALLEANZA LEGA-M5S

mercoledì 28 novembre 2018''Il decreto sicurezza e' il coronamento di un percorso della Lega che da sempre si batte per un rigido controllo dell' immigrazione. Cambia il meccanismo dell'accoglienza, e' una rivoluzione del sistema''. Lo dice al Messaggero Riccardo Molinari, capogruppo della Lega alla Camera, secondo cui ''il criterio della pari dignita' con M5S ha permesso a Salvini di avere le mani piu' libere rispetto a Maroni che governava con Berlusconi. Per Maroni non fu una cosa semplice. Poi arrivarono i governi di centrosinistra che smantellarono ogni cambiamento. Bisogna dar merito ai 5Stelle di non averci messo i bastoni tra le ruote''. Molinari spiega di non temere un intervento della Corte costituzionale: ''Assolutamente no. La questione della protezione umanitaria e' un finto problema, e' un sistema che permette di lasciare il permesso di soggiorno a chi ne ha diritto. Va nella direzione degli altri Paesi europei''. Le norme sullo Sprar, aggiunge, sono ''il fulcro della riforma'', ''si investe solo su chi ha diritto a restare in Italia''. Sulla prossima kermesse della Lega l' 8 dicembre a Roma, Molinari afferma: ''Rivendicheremo i risultati ottenuti, partendo proprio dal dl sicurezza. A gennaio invece approviamo la legittima difesa. C'e' la flat tax, la possibilita' per i comuni di investire''.