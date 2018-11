METODO DEL RACKET ELEMOSINE

martedì 27 novembre 2018MACERATA - Alcuni poliziotti della Questura di Macerata hanno finto di essere mendicanti, stazionando di fronte a chiese e supermercati per studiare il comportamento degli stranieri dediti all'accattonaggio e scoprirne i movimenti. Alcuni dei veri mendicanti hanno mostrato segni di insofferenza nei confronti dei nuovi venuti, quasi a marcare il territorio rispetto a possibili rivali. Molti stranieri avevano cellulari di ultima generazione e orologi di marca al polso i marca al polso. Tutti si conoscevano molto bene e ognuno era informato sula posizione dell'altro. Alcuni, senza documenti e titoli di soggiorno al seguito, sono stati sottoposti a controlli piu' approfonditi ed e' stato appurato che qualcuno aveva anche precedenti per violenza e resistenza al pubblico ufficiale. La polizia sta analizzando le loro posizioni per scoprire se questi comportamenti rispondano ad un vero e proprio racket dell'elemosina di tipo organizzato dove ogni straniero avrebbe la propria zona di riferimento, rispondendo ai capi di un sodalizio criminoso. Tra le altre particolarita' emerge anche che spesso i mendicanti avvertono i loro complici sia sulle richieste di elemosina, come a voler riferire l'ammontare della somma raccolta, sia sulle zone piu' 'produttive', come le chiese nelle giornate festive o i supermercati nei periodi di promozione, quando c'e' un maggiore afflusso di clientela.