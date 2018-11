FACCIA TOSTA DEPUTATI DEL PD

martedì 27 novembre 2018''Apprendiamo sconcertati che trenta deputati dell'opposizione che si definiscono 'della generazione di mezzo' manifestano, dalle pagine di Repubblica, preoccupazione per i propri figli e genitori in pensione. Quale sarebbe la causa di tante ambasce? Le 'catastrofiche conseguenze della Manovra del popolo' e non gli oltre trent'anni di politiche scellerate che hanno fatto gli interessi di poche lobby sulla pelle proprio di giovani e pensionati. Eppure molti tra i firmatari della lettera fanno parte della vecchia classe dirigente e in alcuni casi sono stati anche ministri della Repubblica. Con che faccia tosta ora puntano il dito contro il Governo del cambiamento?''. Lo affermano in una nota deputate e deputati del Movimento 5 Stelle. ''Manovra del popolo e legge di Bilancio sono proprio pensati per mettere in primo piano gli interessi di chi finora è stato ingiustamente lasciato indietro. Puntiamo sui giovani con il Reddito di cittadinanza, dando priorità a formazione e occupazione, e con tanti altri provvedimenti dedicati, proseguendo il lavoro fatto con il decreto Dignità. Il combinato disposto tra Pensione di cittadinanza e quota 100, poi, riconoscerà finalmente i sacrosanti diritti delle persone più in avanti con gli anni, compresi probabilmente i genitori dei firmatari dell'assurdo appello pubblicato oggi. Siamo oltre la farsa: la generazione di mezzo non si sente vittima dei disastri dei passati governi forse perché ha contribuito a provocarli ma di sei mesi di governo dalla parte dei cittadini. Facciano piuttosto ammenda per aver assecondato politiche di austerity e diseguaglianze e diano il buon esempio riducendosi lo stipendio di parlamentari come abbiamo fatto noi''.