I FURBETTI DELLA APPLE...

martedì 27 novembre 2018Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha ipotizzato dazi sugli smartphone e i laptop prodotti in Cina e importati. La tariffa applicata sarebbe del 10%. Una brutta notizia soprattutto per Apple, che in Asia assembla gli iPhone a costi irrisori, usando manodopera locale pagata pochissimo. ''Puo' essere'', ha affermato Trump riferendosi alla prospettiva di includere anche gli smartphone tra i prodotti oggetto di dazi. Tanto e' bastato per spingere nuovamente al ribasso le azioni di Apple. Prima della sua elezione e nei primi mesi di presidenza, Trump aveva detto con chiarezza che, se i grandi produttori avessero voluto evitare i dazi, avrebbero dovuto produrre negli Stati Uniti. A settembre ha twittatto che ''i prezzi di Apple potrebbero aumentare a causa delle tariffe che potremmo imporre alla Cina. Ma c'e' una soluzione semplice, che non comporterebbe alcuna maggiorazione delle tasse. Fabbricare i prodotti negli Stati Uniti''. E rivolgendosi a Cupertino: ''Iniziate a costruire nuovi impianti adesso''. L'aperto conflitto si era poi smorzato. A luglio la Casa Bianca aveva incluso smartwatch e AirPods (gli auricolari senza fili della Mela) nella lista preliminari dei prodotti sottoposti ai dazi. Ma a fine settembre e' arrivata la grazia: gli orologi di Cupertino e le sue cuffiette sono tra i 286 articoli (su oltre 6031) salvati e non inclusi nell'elenco definitivo. Adesso che Trump sembra intenzionato a inasprire le tariffe da inizio 2019, la lista potrebbe allargarsi anche gli smartphone. I dazi significherebbero due cose: una riduzione dei margini (se la Mela decidesse di non aumentare i prezzi) o (quasi sicuramente) un incremento del prezzo finale di vendita.