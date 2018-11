BORGHI: COMMISSIONE HA PERSO

martedì 27 novembre 2018''Se Bruxelles approverà la manovra ammetterà la sua sconfitta''. Lo ha detto Claudio Borghi (Lega), presidente della Commissione Bilancio alla Camera, a '24Mattino' su 'Radio 24'. ''La Commissione - ha osservato - è politicamente morta, ma vorrei dire che il punto di partenza della Commissione era lo 0,8% di deficit. Se, in ogni caso, noi diremo che faremo più investimenti e loro approveranno, la manovra resta una sconfitta di Bruxelles, non nostra. Non vale la pena per una Commissione morente arrivare a uno scontro del genere''. Secondo il presidente della Commissione della Camera, dove in queste ore sono in discussione gli emendamenti al Ddl bilancio, ''se l'Italia crolla ci saranno conseguenze per gli altri paesi europei, non si può utilizzare il metodo Grecia con l'Italia''. E ha spiegato: ''Nessuno è così cretino da pensare che si può utilizzare il metodo Grecia con l'Italia perchè voi potete immaginarvi un paese messo fuori daL mercato con potenziali ristrutturazioni come l'Italia e tutti gli altri vanno avanti tranquilli''.