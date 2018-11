MANOVRA, SOLDI CI SONO TUTTI

martedì 27 novembre 2018Aggiustamenti che si stanno concordando con l'Europa? I fondamentali della manovra restano tali. ''I soldi ci sono per i provvedimenti come quota 100 o il reddito di cittadinanza''. A confermarlo oggi il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, che ha risposto ai giornalisti a margine della cerimonia per l'inaugurazione del nuovo anno accademico della Scuola di perfezionamento per le forze di polizia. ''Anzi - ha specificato - i tecnici ci stanno dicendo che ne abbiamo messi anche troppi per eccesso di prudenza. Io faccio il ministro e il mio obiettivo è quello di mantenere gli impegni''. Per quanto riguarda, in particolare, quota 100 Salvini ha ribadito che sarà nel provvedimento e che partirà dal mese di febbraio. ''Riguarderà oltre 600mila persone che potranno liberamente scegliere se continuare a lavorare o andare in pensione liberando, così, migliaia di posti posti di lavoro per i nostri giovani''. Per quanto riguarda, infine, il vertice di ieri sera, Salvini ha voluto affermare che le decisioni si assumono, comunque, in sede parlamentare. ''Siamo in una Repubblica parlamentare e rispetto il lavoro che anche in questo caso, il Parlamento farà. Il Parlamento è lì per migliorare ed emendare. Personalmente - ha concluso - come ministro dell'Interno mi interessa individuare i fondi necessari per la sicurezza''.