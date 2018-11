LA MAY SBUGIARDA SANCHEZ

martedì 27 novembre 2018LONDRA - Il primo ministro britannico, Theresa May, ha assestato lunedi' una pesante stoccata alla Spagna, affermando, dinnanzi al parlamento di Londra, che il governo di Pedro Sanchez ha fallito nell'obiettivo di apportare modifiche all'Accordo di uscita del Regno Unito dall'Unione europea sulla questione Gibilterra. ''La cosa piu' importante e' che i cambiamenti che voleva la Spagna non siano stati inclusi nel trattato, contrariamente a quanto sostiene il governo socialista'', ha detto la May, parafrasando quanto gia' affermato da Fabian Picardo, ministro di Gibilterra. La notizia e' oggi su tutti i principali quotidiani locali che ricordano come Sanchez sia stato sul punto di porre il veto alla firma dell'accordo, sottoscritto lo scorsa domenica da tutti gli Stati membri, dopo l'introduzione, all'ultimo momento, di un nuovo articolo, il 184, che, di fatto, prevedeva che in futuro sarebbero state Londra e le autorita' europee a negoziare su Gibilterra, tagliando fuori Madrid. La May, di ritorno da Bruxelles, ha dunque descritto la Brexit come un successo per il suo paese, sottolineando che le ultime correzioni richieste dalla Spagna non sono rilevanti. ''Il nostro messaggio al popolo di Gibilterra e' chiaro. Saremo sempre con voi. Siamo orgogliosi che Gibilterra sia inglese e la nostra posizione sulla sovranita' dell'enclave non e' cambiata e non cambiera''', ha insistito.