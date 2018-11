MINISTRI CONTRO MACRON, CAOS

martedì 27 novembre 2018PARIGI - Il presidente francese Emmanuel Macron terra' oggi all'Eliseo un discorso sulla programmazione pluriennale dell'energia, durante il quale dovrebbe annunciare alcune misure volte a calmare la protesta dei gilet gialli, il movimento nato in queste ultime settimane contro il caro-carburante e contro lui stesso. Lo riferisce la stampa francese, sottolineando che Macron, nonostante le concessioni, intende restare sulla sua linea, ma si aprono crepe nel suo partito e nell'esecutivo. Il portavoce del governo, Benjamin Griveaux, ha fatto sapere che il presidente cerchera' di apportare una ''risposta globale''. Il dossier riguardante le eventuali chiusure delle centrali nucleari rischia di passare in secondo piano, oscurato dalla transizione ecologica. Dopo gli scontri che si sono registrati sabato a Parigi, resta alta la preoccupazione per nuovi disordini in vista della prossima mobilitazione prevista per questo fine settimana. Incapace di gestire la protesta, il governo ha annunciato che verranno organizzati dei dibattiti a livello territoriale con rappresentanti politici, cittadini e associazioni nel tentativo di risolvere i problemi specifici delle comunità. Oggi Macron dovrebbe annunciare la creazione di un alto consiglio per il clima, una nuova struttura che farà capo al premier Edouard Philippe e avrà l'obiettivo di vigliare sulle misure prese. Ma il potente ministro dei Conti pubblici, Gerald Darmanin, ha riconosciuto che questo provvedimento non sarà ''sufficiente'' a risolvere i problemi. Che anzi, si aggraveranno per la caparbietà di Macron nell'andare contro la vasta maggioranza dei francesi. Intanto, i sondaggi sono impietosi: l'80% è contro il presidente.