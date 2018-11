FAKE NEWS SU MUTUI E SPREAD

martedì 27 novembre 2018''Il terrorismo sui mutui è il cavallo di battaglia di chi tifa contro questo Governo. Secondo una certa narrazione saremmo di fronte ad una crescita esponenziale dei tassi di interesse per le famiglie e anche le imprese pagherebbero di più i finanziamenti bancari a causa dello spread tra titoli di Stato italiani e tedeschi''. E' quanto si legge sul Blog delle Stelle, aggiungendo: ''cosa c’è di vero? Poco o nulla''. ''È vero che alcune rilevazioni di Abi segnalano leggeri aumenti sui mutui di ottobre (appena lo 0,07%), ma la stessa Abi riconosce che si tratta di una rilevazione su di 'un ammontare non molto rilevante - spiegano sul blog - Inoltre, comprendendo tutto lo stock di prestiti a famiglie e imprese (non solo i nuovi prestiti ma anche quelli già in essere) Abi conferma che siamo ai minimi storici, al 2,57%. La narrazione sui mutui è enormemente ingigantita, come può confermare chiunque stia pagando le rate del mutuo in questo periodo. A chi conviene soffiare sul fuoco del panico finanziario?''