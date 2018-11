FRANCIA: GELATA DEI CONSUMI

martedì 27 novembre 2018PARIGI - La fiducia dei consumatori francesi cala ai minimi da oltre tre anni e mezzo (dal febbraio 2015) ed è il principale segnale della frenata dell'economia: a novembre l'indice mensile e' sceso a 92 punti da 95 del mese precedente, oltre le previsioni degli analisti che si attendevano un calo di un solo punto. Lo riporta l'agenzia Bloomberg citando i dati dell'Istituto di statistica francese Insee. I consumi francesi sono da giorni sotto pressione per la protesta dei 'gilet gialli' contro l'aumento delle tasse sul diesel voluto da Emmanuel Macron, e proprio Macron è il principale bersaglio delle proteste dilagate in tutta la Francia. Inoltre, il ministro dell'economia Bruno Le Maire - riporta Bloomberg - ha detto ieri che le vendite dei maggiori rivenditori hanno subito un calo del 35% nei giorni in cui i gilet gialli hanno bloccato strade, depositi di carburante e magazzini.