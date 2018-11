INCONTRO FONTANA-CONTE

martedì 27 novembre 2018MILANO - Il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana ha partecipato, questa mattina, a Milano, alla presenza del presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte, allo 'Snam Partners Day', organizzato per affrontare i temi della sostenibilità e dell'efficienza energetica. ''Due temi - ha sottolineato il Governatore - che fanno parte degli obiettivi strategici di Regione Lombardia. Quello della sostenibilità non riguarda esclusivamente l'ambiente, ma coinvolge tutti i settori: dai trasporti alle attività produttive all'urbanistica. Da queste premesse sono partito per immaginare ed elaborare le politiche che riguarderanno la sostenibilità di Regione Lombardia: politiche che dovranno necessariamente combinare divieti e incentivi''. ''Da soli i divieti - ha proseguito Fontana - sarebbero troppo penalizzanti per i nostri cittadini e la nostra realtà produttiva. A tal proposito mi rivolgo al presidente del Consiglio Conte affinché costituisca un tavolo di confronto con le regioni del bacino padano, per mettere in campo una serie di incentivi che, con un sostegno nazionale, possano permettere la sostituzione dei mezzi e delle caldaie più inquinanti''. Il presidente ricordando che la Lombardia è uno dei quattro motori d'Europa e una regione avanzata in termini di produttività, occupazione o infrastrutture, ha ribadito di voler fare di più sul tema della mobilità sostenibile. ''Per questo - ha affermato Fontana - ho voluto inserire tra le priorità di governo la promozione dell'utilizzo di mezzi a minor impatto inquinante, sostenendo la diffusione delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici sul territorio regionale''.