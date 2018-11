GILET GIALLI HANNO PORTAVOCE

lunedì 26 novembre 2018PARIGI - Dopo la nomina di otto portavoce, il movimento dei gilet gialli nato in segno di protesta contro l'aumento delle accise sul diesel ma soprattutto contro le dissennate politiche economiche di Macron, rivolge ora due principali rivendicazioni al governo di Parigi e all'inquilino dell'Eliseo. Nella prima nota ufficiale diramata ai media dopo una consultazione dei simpatizzanti su Facebook, i cosiddetti messaggeri avanzano ''due principali proposte'' all'esecutivo: ritoccare ''le tasse al ribasso'' e costituire ''un'assemblea di cittadini'' per dibattere dei temi relativi alla transizione ecologica. Viene inoltre chiesto di ''tener conto della voce dei cittadini'', dell'aumento del potere d'acquisto e della lotta alla precarietà. Quindi la richiesta a Macron e al premier Edouard Philippe di un ''primo incontro'' in ''tempi ragionevoli''. ''In assenza di un incontro o di proposte serie durante questa eventuale riunione - avvertono - le azioni (di mobilitazione e blocco delle strade) continueranno e si rafforzeranno fino al raggiungimento di una soluzione concreta''. Questo per molti inaspettato sviluppo organizzativo del movimento, nato come ribellione spontanea di cittadini francesi contro Macron, assomiglia molto alla nascita del Movimento 5 Stelle in Italia: organizzato grazie al web, orizzontale tra le forze politiche, anche se certamente all'opposizione rispetto il partito di Macron, e germogliato spontaneamente un po' in tutto il Paese.