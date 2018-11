LOMBARDIA:ARRIVA BONUS BEBE'

lunedì 26 novembre 2018MILANO - La giunta regionale della Lombardia ha approvato il suo nuovo 'bonus famiglia': un contributo di 5,4 milioni di euro, a partire dal primo gennaio al 30 giugno 2019, per sostenere le famiglie in attesa di un bambino che siano in condizione di vulnerabilità. Lo comunica la regione in una nota. ''In caso di gravidanza o di adozione si potrà ricevere un contributo a fondo perduto di 1.500 euro, che sarà moltiplicato in caso di gravidanze/adozioni gemellari per il numero di figli'', spiega l'assessore regionale alle Politiche per la famiglia, genitorialità e pari opportunità, Silvia Piani. Per poter accedere al 'bonus famiglia' l'indicatore Isee non dovrà essere superiore a 22mila euro ed entrambi i genitori dovranno essere residenti in Lombardia da almeno cinque anni. Inoltre, non si dovrà essere titolari di altre agevolazioni a sostegno della natalità, per analoghe iniziative a livello comunale o nazionale. Bisognerà anche ottenere la scheda di avvenuto colloquio per la vulnerabilità socioeconomica, per casistica diversa dall'adozione. ''Abbiamo voluto migliorare i requisiti di accesso, sia pure in via sperimentale, e attivare la misura inserendola nell'ambito del più generale percorso di riforma degli interventi a favore della famiglia'', sottolinea l'assessore. ''In caso di gravidanza - spiega Piani - il contributo di 1.500 euro sarà erogato in due tranche di pari importo: la prima dopo l'approvazione della domanda, la seconda dopo la presentazione della tessera sanitaria del neonato. In caso di adozione il contributo di 1.500 sarà liquidato tutto insieme dopo l'approvazione della domanda''.