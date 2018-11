FONTANA:AIUTO NEGOZI STORICI

lunedì 26 novembre 2018MILANO - Incentivi, agevolazioni e possibili sgravi fiscali per le imprese storiche commerciali e artigianali: e' quanto preveder il progetto di legge approvato dalla giunta regionale della Lombardia, su proposta del presidente Attilio Fontana e dell'assessore allo sviluppo economico Alessandro Mattinzoli. Il target dei beneficiari e' costituito dagli attuali 1712 negozi gia' inseriti nel 'Registro regionale dei luoghi storici del commercio', ai quali si aggiungeranno altre imprese storiche, anche nell'ambito dell'artigianato. Le risorse messe a disposizione dalla Regione per finanziare la misura ammontano a 2.780.000 euro: 260.000 euro per ciascun anno dal 2019 al 2021 per attivare premi e riconoscimenti delle eccellenze fra le migliori imprese storiche. Due milioni di euro saranno destinati a investimenti sempre nel triennio 2019-2021. Il testo passera' adesso alla commissione Attivita' produttive del Pirellone per completare il suo iter in Consiglio. ''Questo provvedimento - spiega il governatore Fontana - e' mirato a salvaguardare la grande energia con cui alcuni commercianti, artigiani e piccoli imprenditori continuano a tutelare e valorizzare il grande patrimonio di una regione, la Lombardia, che sa coniugare l'importanza della tradizione all'innovazione e al saper stare sempre al passo con i tempi''. Obiettivo della proposta e' anche favorire il ricambio generazionale. ''Ai giovani, anche attraverso l'innovazione tecnologica, il compito di portare avanti la tradizione, perche' tradizione e innovazione possono e devono procedere insieme'' conclude l'assessore Mattinzoli.