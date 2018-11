NO LEGA A GLOBAL COMPACT ONU

lunedì 26 novembre 2018''Nessuno puo' imporci un'immigrazione incontrollata. Il Global Compact non e' altro che l'ennesimo tentativo di ingerenza nelle politiche nazionali'', afferma Paolo Formentini. Il capogruppo della Lega in commissione Esteri, alla Camera, aggiunge che ''la politica migratoria di questo governo e' chiara e su questo tema non arretreremo di un centimetro. A tal proposito presentiamo una risoluzione in commissione Esteri nella quale spiegheremo punto per punto perche' il nostro Paese, come hanno gia' fatto anche altri Stati europei, non deve aderire al Global Compact, perche' oltretutto ci sembra assurdo dare ad un organismo non eletto che non risponde direttamente ai cittadini una competenza propriamente statuale''. ''E' anacronistico e socialmente pericoloso - prosegue - limitare la sovranita' nazionale nella gestione dei flussi migratori. Allo stesso tempo e' falso che il fenomeno della migrazione di massa sia positivo e vantaggioso per tutti. Lo abbiamo visto in questi anni di finta accoglienza voluta dai governi di sinistra cosa e' successo in Italia. Occorre quindi una netta distinzione tra rifugiati, per quali le nostre porte sono e saranno aperte e migranti economici e clandestini. Il nostro Paese - conclude - ha ampiamente fatto la sua parte, ora spetta a chi in questi anni e' rimasto solamente a guardare''.