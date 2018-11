CDU TEDESCA VERSO SCISSIONE?

lunedì 26 novembre 2018BERLINO - Un confronto acceso - che è dir poco - tra i candidati alla presidenza dell'Unione cristiano-democratica (Cdu), che eleggera' il suo leader al congresso di Amburgo del 7 e 8 dicembre prossimo, potrebbe ''mettere in pericolo l'unità'' della formazione conservatrice tedesca ''in maniera permanente'', perfono creando i presupposti per una clamorosa scissione interna. E' quanto sostiene il segretario generale del Consiglio economico della Cdu, Wolfgang Steiger, secondo quanto riferisce oggi il quotidiano tedesco ''Frankurter Allgemeine Zeitung''. In particolare, Steiger ha avvertito che gli ''attacchi personali'' tra i candidati alla presidenza della Cdu potrebbero minare l'unita' del partito. I giorni che mancano al congresso della Cdu ad Amburgo, ha proseguito Steiger, saranno ''decisivi'' per i candidati dalla presidenza del partito che ''finora si sono trattati con reciproco rispetto''. Senza fornire ulteriori precisazioni, Steiger ha quindi evidenziato che quanti si sono candidati a presiedere la Cdu rischiano ora di adottare ''toni errati per trarne vantaggio'' con gravi conseguenze per il partito. Il riferimento e' al recente scambio di accuse tra due dei candidati alla presidenza della Cdu, il segretario generale della Cdu, Annegret Kramp-Karrenbauer e Friedrich Merz. Questi aveva affermato che la Cdu ha sottovalutato ''con una scrollata di spalle'' i successi di Alternativa per la Germania (AfD), partito di destra che raccoglie consensi anche tra gli ambienti estremisti. Per Kramp-Karrenbauer, le dichiarazioni di Merz sono state ''uno schiaffo in faccia'' a tutta la Cdu.