MACRON INIZIA A TRATTARE...

lunedì 26 novembre 2018PARIGI - Nella giornata di domani 27 novembre, il presidente francese Macron annuncerà una serie di misure per cercare di calmare la protesta dei gilet gialli, il movimento nato in Francia contro il rincaro dei carburanti e principalmente contro lo stesso Macron e le sue dissennate politiche economiche. ''Le Monde'' spiega che il presidente francese si e' deciso ad andare incontro alle richieste dei manifestanti, temendo di precipitare politicamente verso l'abisso. L'intervento avverrà nell'ambito della presentazione della legge sulla programmazione pluriennale dell'energia. Dal governo fanno sapere che Macron non ha nessuna intenzione di indietreggiare sull'aumento delle tasse sul carburante perchè ''significherebbe rinunciare alla transizione ecologica'' ma sopratutto alla ''credibilità'' dell'esecutivo, per altro già frantumatasi da tempo. Un consigliere rimasto anonimo afferma che saranno annunciate delle misure ''sia di breve sia di lungo periodo''. Tra i provvedimenti figurano quelle l'abbandono dei pedaggi urbani e l'aggiornamento della tassa sui mezzi pesanti. Macron prevede la creazione di un Alto consiglio per il clima, un organo composto da tredici personalità che dovranno completare il lavoro svolto dal Consiglio nazionale della transizione ecologica creato nel 2013. Con questa mossa il presidente cercherà di rispondere alle critiche riguardanti la mancanza di dialogo. La protesta nel frattanto continua.