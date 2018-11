USA: RESPINTI CLANDESTINI

lunedì 26 novembre 2018USA - Le forze di sicurezza Usa hanno utilizzato gas lacrimogeni per disperdere migranti centroamericani che hanno tentato di oltrepassare illegalmente il confine tra Messico e Stati Uniti, causando la chiusura di un importante porto d'ingresso nell'area di San Diego. Circa 500 migranti hanno travolto i blocchi federali e locali della polizia messicana a San Ysidro, precipitandosi verso il confine con gli Stati Uniti, ma sono stati respinti. L'intensificarsi della tensione al confine e' arrivata dopo che centinaia di migranti della carovana hanno iniziato a marciare attraverso le strade di Tijuana verso il valico di confine di San Ysidro, dove molti dicono di voler chiedere asilo negli Stati Uniti. Mentre il gruppo si avvicinava alla frontiera, la Polizia messicana in tenuta antisommossa ha bloccato il percorso e ha utilizzato altre barricate per chiudere l'accesso a una passerella pedonale. Gli elicotteri statunitensi della protezione doganale e di frontiera (Cbp) a quel punto si sono messi in moto e quando decine di persone si sono avvicinate alla barriera di confine lanciando pietre e bottiglie, le autorità statunitensi hanno risposto usando gas lacrimogeni per respingerli. Una dichiarazione del Cbp ha confermato poi la chiusura del porto di ingresso per quasi tre ore. Il segretario del dipartimento per la Sicurezza interna, Kirstjen Nielsen, ha dichiarato che il valico e' stato chiuso ''per garantire la sicurezza pubblica in risposta al grande numero di migranti che cercano di entrare illegalmente negli Stati Uniti''. Ad ogni modo, non ne è entrato neppure uno.