LEGALITA' DEVE UNIRE TUTTI

lunedì 26 novembre 2018ROMA - Il via alla demolizione della villa dei Casamonica da parte dei militari del Genio dell'Esercito in via Roccabernarda, zona Campo Romano, territorio di Frascati ai confini con la capitale, ''e' una bella pagina di pulizia, onesta' e concretezza''. Lo ha detto il ministro dell'Interno Matteo Salvini nella breve conferenza stampa tenuta con il governatore della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, che ha acquisito al patrimonio immobiliare pubblico l'area che era stata confiscata ai Casamonica, era finita al Demanio ed entrata nell'elenco delle disponibilita' dell'Agenzia dei beni confiscati e sequestrati alla criminalita'. ''L'importante - ha detto inoltre Salvini - e' far capire che i buoni vincono. Il danno peggiore sarebbe stato confiscare, sequestrare e lasciare inutilizzati e in piedi beni come questo''. Sono 17mila i beni a disposizione dello Stato, molti gia' assegnati e altri da assegnare - ha riferito il ministro - Nel Comune di Roma ce ne sono un centinaio. A proposito del fatto che oggi a questo appuntamento ci fosse con lui anche il governatore del Lazio, il vice premier ha sottolineato che ''non c'e' colore politico che tenga su questo tema, se si tratta di abbattere per il ripristino della legalita'. E' un piacere, oltre che un dovere esserci. E' un bel modo di cominciare la settimana. E' ci tornero' in primavera per l'inaugurazione del parco e della biblioteca''.