LA CLINTON ANTI IMMIGRATI

venerdì 23 novembre 2018L'ex segretario di Stato Usa, Hillary Clinton, sconfitta alle elezioni presidenziali da un travolgente Donald Trump, adesso si è perfino avvicinata alle sue posizioni in tema d'immigrazione: ha esortato i leader europei ad attuare delle politiche di immigrazione piu' rigorose per contrastare l'ascesa del populismo di destra, ovvero imitarlo fermando l'invasione senza controllo dall'Africa. ''Penso che l'Europa abbia bisogno di gestire la migrazione, perche' e' questo che ha acceso le fiamme'' del populismo, ha detto Clinton in un'intervista al quotidiano britannico ''The Guardian'', e riferendosi all'ascesa di politici anti-immigrazione in tutta Europa. ''Ammiro gli approcci molto generosi e compassionevoli che sono stati presi in particolare da leader come (il cancelliere tedesco) Angela Merkel'', ha detto Clinton, ''ma penso sia giusto dire che l'Europa ha fatto la sua parte e deve inviare un messaggio molto chiaro - 'Non saremo in grado di continuare a fornire rifugio e sostegno' - perche' se non affrontiamo la questione della migrazione continuera' a turbare il corpo politico''.