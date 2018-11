SPREAD VA GIU' BORSA CRESCE

venerdì 23 novembre 2018MILANO - Indici azionari in timido rialzo all'avvio delle contrattazioni sui mercati europei mentre e' Piazza Affari a fornire segnali positivi con il Ftse Mib in aumento dello 0,52% supportato dalla risalita dei titoli bancari. Il comparto sale dell'1,1% sfruttando il ritorno dello spread a 300 punti (da 307 di ieri) segnale che i mercati apprezzano la linea di condotta del governo per l'economia: +2,7% Banco Bpm, +1,4% Intesa Sanpaolo, +1,2% Unicredit. In calo Buzzi Unicem (-0,7%) che ieri sera ha annunciato l'acquisto del 50% della brasiliana Bcpar. Giu' del 2% Tiscali dopo la pubblicazione di risultati semestrali con utili e ricavi in discesa. Piu' timidi gli altri indici: +0,2% Parigi e Madrid, +0,1% Francoforte. Chiusa per festivita' Tokyo. Oggi focus sugli indici Pmi dell'attivita' manifatturiera e dei servizi nell'Eurozona, che vengono segnalati in discesa, campanello d'allarme stagnazione nell'eurozona. Il petrolio e' in flessione e si porta a 62,1 dollari al barile nel contratto gennaio del Brent e a 53,4 nella stessa scadenza del Wti: a dieci giorni dal meeting dell'Opec e dei principali esportatori a Vienna resta il tema dell'eccessiva offerta di greggio la preoccupazione principale degli operatori che ancora hanno in mente il forte aumento delle scorte Usa nell'ultima settimana (+4,85 milioni di barili). Sul mercato valutario l'euro resta scende sotto la soglia degli 1,14 dollari, attestandosi a 1,138 contro l'USD.