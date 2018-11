MOSCOVICI INSULTA L'ITALIA

giovedì 22 novembre 2018Con l'arroganza che lo contraddistingue, derivata dall'essere un politico che ha fallito nella propria nazione, la Francia, dove il suo partito, quello socialista, è stato letteralmente massacrato alle urne e lui stesso è simbolo di quel fallimento, Pierre Moscovici oggi ha paragonato l'Italia e il suo governo a un mercato di tappeti di un suq mediorientale. Testualmente, ha detto: ''La Commissione europea vuole un accordo con l'Italia sulla manovra e sono persuaso che a forza di lavorarci ci arriveremo, ma solo ed unicamente nell'ambito delle regole, non siamo al mercato dei tappeti. Non possono distorcere le regole. Io non posso dire: vabbè facciamo 2,3% e basta''. Moscovici mostra con questo il vero pregiudizio della Commissione europea, va ricordato non eletta ma nominata, nei confronti dell'Italia, un pregiudizio razzista, xenofobo, di odio viscerale malcelato dietro sorrisi di circostanza. A Moscovici - comunque - ha risposto Matteo Salvini: ''Il popolo italiano non e' un popolo di mercanti di tappeti o di accattoni. Moscovici continua ad insultare l'Italia, ma il suo stipendio e' pagato anche dagli italiani. Ora basta, la pazienza e' finita''.