GILET GIALLI ANCHE IN EUROPA

giovedì 22 novembre 2018L'ondata francese di proteste contro il caro benzina e il caro vita e prima di tutto contro il presidente Macron si è abbattuta sui Paesi vicini, causando forti disagi ai camionisti in Gran Bretagna e Spagna e conducendo a una serie di arresti in Belgio. Varie decine di persone stanotte sono state arrestate nei pressi di un deposito di carburante belga vicino al confine francese, mentre la Spagna ha incolpato la Francia delle code sulle strade che attraversano il confine. Centinaia di migliaia di persone che indossano gilet gialli fluorescenti hanno cominciato sabato a bloccare strade e infrastrutture energetiche in tutta la Francia per protesta contro l'aumento dei prezzi del carburante e le condizioni di vita sempre più difficili. Blocchi stradali e brevi chiusure del confine hanno causato code di undici chilometri sulla principale autostrada tra Francia e Spagna, che attraversa i Pirenei, ha detto il ministero degli Esteri spagnolo. Il movimento ''ostacola la libera circolazione dei beni tra gli Stati membri'' della Ue, afferma una nota del ministero, che aggiunge che il danno stimato è di due milioni di euro. ''Il settore frutta e verdura è particolarmente colpito data la natura deperibile dei beni''. Il governo spagnolo ha elevato una protesta formale alle autorità francesi e ha notificato la Commissione europea. Il numero dei manifestanti è diminuito in Francia dopo il weekend, ma incidenti isolati continuano a verificarsi in attesa della prossima giornata di mobilitazione sabato a Parigi che si preannuncia di massa. Circa trenta manifestanti hanno rallentato il traffico sull'autostrada A16 nei pressi del tunnel sotto la Manica nel nord della Francia.