PRESO AUTORE FILMATI ISIS

giovedì 22 novembre 2018BAGHDAD - L'Intelligence militare irachena ha annunciato stamane l'arresto di un militante dello Stato islamico che sarebbe stato responsabile dei filmati delle esecuzioni condotte dal gruppo jihadista, poi trasmesse via internet. Lo si apprende da un comunicato nel quale si precisa che l'operazione e' avvenuta nel distretto di Qayara, a sud di Mosul. L'uomo arrestato, di cui non viene fornita l'identita', sarebbe secondo le autorita' di Baghdad ''uno dei principali uomini della propaganda'' dello Stato islamico. Nel 2014 l'Iraq e' stato travolto dall'ascesa dello Stato islamico, che per tre anni ha occupato vaste porzioni di territorio. Da allora, l'esercito iracheno ha combattuto con successo contro lo Stato islamico, con l'aiuto della Coalizione internazionale guidata dagli Usa. Nel 2017 e' stata conquistata Mosul, principale roccaforte dello Stato islamico in Iraq. Dopo la sconfitta militare dell'autoproclamato califfato, annunciata ufficialmente il 9 dicembre 2017 dal governo di Baghdad, permangono, tuttavia, alcune cellule dell'organizzazione terroristica in diverse zone dell'Iraq, prevalentemente nelle regioni a forte incidenza sunnita. In un anno il numero di attacchi e' drasticamente diminuito, tuttavia restano ancora attive cellule jihadiste, specialmente nelle aree montuose o desertiche, difficilmente controllabili dalle Forze armate in particolare quelle al confine con la Siria, dove nella provincia di Deir ez-Zor la presenza del gruppo e' ancora molto forte. Almeno 69 civili iracheni sono stati uccisi e altri 105 feriti in atti di terrorismo, violenze e conflitti armati in Iraq nell'ottobre 2018.