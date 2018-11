GENOVA: TUTTO PROCEDE VELOCE

giovedì 22 novembre 2018GENOVA - ''Il cronoprogramma e' confermato. Non abbiamo informazioni che dicono che questo non possa essere fatto, per cui siamo confidenti che potremo riuscirci''. Lo ha detto a Sky TG24 il sindaco di Genova e commissario straordinario per la ricostruzione del Ponte Morandi Marco Bucci, rispondendo a una domanda se fosse confermata la tempistica che prevede per il 15 dicembre l'inizio della demolizione del Ponte Morandi. ''Andiamo avanti come era stabilito all'inizio e tutti i tempi sono stati rispettati. Credo sia un record assoluto non solo per la nostra citta' e la nostra regione ma per tutto il Paese'' ha ribadito il Presidente della Regione Giovanni Toti alla riapertura di corso Perrone, a Genova. ''Noi avevamo promesso la riapertura di via 30 Giugno e lo abbiamo fatto, abbiamo promesso l'accesso alle aziende a partire da Ansaldo e lo abbiamo fatto, ora abbiamo riaperto corso Perrone - ha sottolineato -. Ora andremo avanti a liberare la zona rossa, in tutte le sue vie di comunicazione, come era nei programmi dell'emergenza. Quanto ai sensori ''funzionano e servono per la sicurezza delle persone, ricordiamo che siamo in area rossa dove comunque c'e' un rischio - ha spiegato Toti -. Un rischio potenziale, calcolato e ragionevole che intendiamo, comunque, affrontare con tutte le precauzioni''.