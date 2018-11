SCONTRI DI PIAZZA IN GRECIA

giovedì 22 novembre 2018ATENE - Momenti di forte tensione si sono registrati questa mattina durante una manifestazione dei lavoratori ospedalieri presso il ministero delle Finanze greco ad Atene. Secondo quanto riportato dal quotidiano ''Kathimerini'', i manifestanti avrebbero tentato di sfondare un cordone della polizia in tenuta antisommossa per entrare nell'edificio. I filmati del sistema di videosorveglianza avrebbero mostrato, riferisce la testata giornalistica, dimostranti che spingevano i poliziotti per raggiungere l'entrata del ministero e tentare di sollevare le saracinesche. Non e' stato reso noto se qualcuno dei manifestanti sia riuscito ad introdursi nell'edificio. L'Unione degli operatori sanitari pubblici (Poedin), sindacato di categoria, ha indetto per oggi dalle 7 alle 11 del mattino uno sciopero per protestare contro il mancato aumento degli stipendi per i dipendenti degli ospedali statali nel bilancio del 2019. ''La spesa per la sanita' pubblica e' stagnante al 5 per cento del Pil e il limite di spesa degli ospedali rimane fisso a 1,5 miliardi di euro all'anno, nonostante il fatto che la domanda sia aumentata del 30 per cento negli ospedali pubblici'', ha affermato il sindacato in un comunicato stampa. la sanità in Grecia è in condizioni disastrose, per colpa dei diktat della Troika (Ue - Bce - Fmi) con la mortalità salita del 15% e le strutture sanitarie vecchie di anni e senza attrezzature.