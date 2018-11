SALVINI: PASSI INDIETRO? NO!

giovedì 22 novembre 2018''Quel che il pubblico può fare è valorizzare i suoi immobili, palazzi e caserme inutilizzati, lo diremo all'Europa, è inutile che ci siano centinaia di palazzi stupendi vuoti che cadono a pezzi. L'unica cosa che non può chiedermi l'Europa è non toccare la legge Fornero, sbagliata ed iniqua: io la smonto pezzo per pezzo'': così Matteo Salvini, vicepremier e segretario della Lega, intervistato da Uno mattina (Rai1). Se lei dovesse scrivere una lettera a babbo Natale... ''Preferisco scrivere al babbo Natale vero con mia figlia'', ha risposto Salvini, ma ''chiedo rispetto per il popolo italiano: ogni anno mandiamo 5 miliardi a Bruxelles, e siccome paghiamo chiedo almeno il rispetto. Bruxelles non ha mai mosso un dito sulle manovre del passato, Monti, Letta, Renzi, Gentiloni, andava tutto bene per Bruxelles, non per gli italiani perché il debito è aumentato di 300 miliardi. Ora che facciamo qualcosa di diverso, perché gli italiani ce lo hanno chiesto, protestando''. Salvini ha fatto l'esempio degli 8mila poliziotti carabinieri e vigili del fuoco che il Governo intende assumere: ''Devo scegliere tra Bruxelles e gli e italiani che mi chiedono più sicurezza sulle strade, è facile''. In generale, ''noi passi indietro non ne facciamo: sanità, diritto alla salute che non si tocca, 1000 ricercatori universitari'', in manovra ''non abbiamo messo dei soldi a caso, c'è una idea di Italia che cresce. Se poi con Bruxelles vogliamo parlare di investimenti'', ha proseguito il vicepremier citando le alluvioni che hanno colpito diverse regioni italiane, ''la tutela territorio, i fiumi e le montagne: per carità di Dio! Però siccome sono soldi degli italiani chiederemo di spenderli per gli italiani''.