FONTANA INCONTRA BUTSAEV

mercoledì 21 novembre 2018MILANO - Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha incontrato questa mattina i principali rappresentanti diplomatici e alcuni importanti esponenti della Regione di Mosca, guidati dal vice governatore, Denis Butsaev, a Milano anche per contraccambiare la visita istituzionale, effettuata dalla delegazione lombarda guidata dallo stesso Fontana lo scorso ottobre, in occasione del Salone del Mobile svoltosi nella capitale russa. ''Abbiamo ribadito - ha detto il presidente - l'importanza di rafforzare il rapporto di collaborazione con un territorio, quello della Regione di Mosca, che può produrre benefici importanti e reciproci nel campo dell'innovazione, delle nuove tecnologie e più in generale nei settori economico-produttivi. Per questo ho ritenuto utile far incontrare la delegazione russa anche con il Comitato dei Rettori delle università lombarde che proprio oggi si riuniva a Palazzo Lombardia per un momento di lavoro''. Il vice governatore Denis Butsaev con la delegazione moscovita ha quindi partecipato al convegno 'Road show della Regione di Mosca: incontro con la comunità imprenditoriale della Lombardia', a cui ha presenziato il sottosegretario regionale alla Presidenza con delega ai rapporti con le delegazioni internazionali, Alan Christian Rizzi. Nel corso dell'evento sono state presentate e discusse delle opportunità di investimento nel vasto ambito amministrativo che fa capo alla capitale Russa. ''E' stato un incontro importante - ha commentato a margine del convegno il sottosegretario Rizzi - che rafforza i già importanti rapporti che ci sono fra la nostra regione e la Federazione russa''.