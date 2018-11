DDL BILANCIO: NUMERI GIUSTI

mercoledì 21 novembre 2018''Siamo convinti dei numeri che abbiamo messo in manovra, andiamo avanti, tra un anno ne riparliamo, a cose fatte puo' dirmi e' andata peggio e' andata meglio, pero' non a prescindere, un pregiudizio a prescindere mi pare irrispettoso, io non vado a commentare le manovre economiche del Lussemburgo, dell'Austria e/o della Francia''. Il vice presidente del Consiglio, Matteo Salvini, torna sulla conferma della bocciatura del Ddl bilancio da parte della Commissione Ue, confermando le cifre su deficit e debito. ''Contiamo sul fatto che ci lascino lavorare'', ha aggiunto Salvini, che riferendosi nuovamente alle elezioni europee di maggio fa rilevare: ''Sicuramente cambieranno gli equilibri sia in Parlamento sia in Commissione''. Circa l'avvio della procedura di infrazione, osserva: ''Mi sembrerebbe veramente irrispettoso nei confronti, non del Governo, ma del popolo italiano che e' un contribuente netto. Sanzionare chi paga decine di miliardi per una manovra economica di crescita mi sembrerebbe strano''.