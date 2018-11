ITALIA SANA DA' FASTIDIO

mercoledì 21 novembre 2018''L'Italia è un paese appetibile, ha tante aziende appetibili, l'economia italiana è sana, se qualcuno gioca contro vuol dire che ha interessi economici''. Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini parlando con i cronisti a Montecitorio a proposito dello spread. ''Il problema non è la manovra - aggiunge il vicepremier a proposito dei rapporti con l'Ue - hanno taciuto su manovre che hanno danneggiato il paese mi stupisce il fatto che eccepiscano su una manovra che lo fa ripartire il paese''. In ogni caso non sarà la commissione europea a mettere all'angolo il governo ''anche perchè a maggio si vota, i cittadini europei voteranno. C'è la fiducia degli italiani e questo mi basta''. Quanto al problema delle vendite allo scoperto, Salvini spiega che l'esperto è Giorgetti ma si limita a osservare che ''se uno vende deve vendere, non farlo per finta ma questo non dipende dal governo. Ci sono autorità di controllo che stanno facendo il loro dovere''.