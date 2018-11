ITALIA: OCCUPAZIONE CRESCE

mercoledì 21 novembre 2018Nel corso del 2018, nell'area dell'euro e' proseguita la fase di ripresa dell'occupazione e di riduzione della disoccupazione. Lo ha reso noto l'Istat, informando che, secondo le misure riportate dalla contabilita' nazionale, nell'area dell'euro l'occupazione ha segnato un aumento congiunturale della stessa intensita' nel primo e nel secondo trimestre (+0,4%). In base ai dati delle forze lavoro, nel periodo luglio-settembre il tasso di disoccupazione si e' mantenuto stabile sul livello minimo degli ultimi anni (8,1%). L'evoluzione del mercato del lavoro italiano ha seguito quella dell'area euro. Nel secondo trimestre l'occupazione ha segnato un buon aumento congiunturale (+0,5%) che si e' riflesso anche in termini di unita' di lavoro (+0,4%). Secondo i dati di forze lavoro l'occupazione ha mantenuto un profilo positivo anche nel terzo trimestre, con un aumento del tasso di occupazione (+0,1 punti percentuali rispetto al trimestre precedente). Nel corso dell'anno e' proseguita anche la fase di riduzione della disoccupazione che nel terzo trimestre ha raggiunto il 10%, diminuendo di 0,6 punti percentuali rispetto al trimestre precedente e di 1,3 punti percentuali rispetto allo stesso periodo del 2017. Nel terzo trimestre anche i dati sulla domanda di lavoro da parte delle imprese manifestano un orientamento positivo. Il tasso dei posti vacanti, che misura la quota dei posti di lavoro per i quali e' in corso la ricerca di personale, si e' attestato all'1,0% nell'industria e all'1,1% nei servizi, gli stessi valori del trimestre precedente che corrispondono ai massimi degli ultimi anni in Italia.