GOVERNO SPAGNOLO PRECIPITA

mercoledì 21 novembre 2018MADRID - La decisione del giudice Manuel Marchena di rinunciare alla presidenza della Corte suprema e del Consiglio superiore della magistratura, cosi' come stabilito da un patto siglato fra Pp e Psoe, ha aperto una nuova e grave crisi istituzionale che sta facendo tremare l'intera Spagna. Lo scrive oggi il quotidiano catalano ''La Vanguardia'', spiegando che, a poche ore dall'annuncio di Marchena, il leader del Partito popolare, Pablo Casado, ha dato per concluso l'accordo con il Partito socialista operaio per rinnovare la cupola del potere giudiziario, mentre il primo ministro, Pedro Sanchez, dichiarava, per la prima volta, di essere costretto a rivedere il suo progetto di arrivare a fine legislatura, di fatto annunciando la caduta del suo governo a breve. A spingere Marchena al passo indietro, un messaggio inviato su una chat di Whatsapp dal portavoce dei popolari al Senato, Ignacio Cosido', per informare gli altri parlamentari di aver preso il controllo della Camera penale della Corte suprema che, fra le altre cose, si occupa del processo per ribellione contro i politici catalani. Marchena ha risposto rinunciando all'incarico e rivendicando la sua indipendenza rispetto al potere politico. Intanto, un imbarazzato Pp ha presentato ieri al Senato un emendamento alla riforma della Legge sulla magistratura per fare in modo che tornino ad essere i giudici ad eleggere direttamente i membri del Consiglio superiore della magistratura, come accaduto fino al 1985.