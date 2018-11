FINE DELLA MISSIONE SOPHIA

mercoledì 21 novembre 2018I ministri della Difesa degli Stati Ue non sono riusciti a trovare un accordo sulle proposte avanzate dall'Italia per la modifica del mandato della missione Sophia che, avviata dall'Unione europea nel 2015 per il contrasto al traffico di esseri umani nel Mediterraneo, giungera' a scadenza il 31 dicembre prossimo. Secondo quanto riferisce l'emittente radiofonica tedesca ''Deutsche Welle'', fin dal suo inizio il mandato di Sophia prevede che i migranti salvati nel Mediterraneo dalle unita' navali dell'Ue vengano sbarcati tutti in Italia. Sia per il vicepresidente del Consiglio e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, sia per il ministro della Difesa, Elisabetta Trenta, i migranti soccorsi da Sophia devono essere invece redistribuiti negli altri Stati dell'Ue, che devono anche gestire le procedure di asilo. In particolare, ''Salvini ha minacciato di chiudere i porti italiani anche alle navi militari'' impegnate in Sophia. Secondo Trenta, ''per l'Italia non e' piu' possibile essere l'unico porto di sbarco per i migranti''. Per il ministro della Difesa austriaco, Mario Kunasek, ''se non si trova una soluzione, Sophia giungera' alla fine e non sara' un bene''. Kunasek e' esponente del Partito della liberta' austriaco (Fpo), alleato della Lega guidata da Salvini. ''Non possiamo lasciare l'Italia da sola'', ha aggiunto il ministro degli Esteri austriaco. Tuttavia, l'Austria ha piu' volte affermato la propria contrarieta' all'ingresso nel proprio territorio dei migranti sbarcati in Italia. E lo stesso hanno fatto la Francia e la Spagna: i loro porti sono chiusi allo sbarco di migranti.