SPAGNA SFORA, MA UE TACE

mercoledì 21 novembre 2018Bruxelles passa dalle parole ai fatti, o meglio dalle notifiche alle sentenze. Il progetto di bilancio che la Spagna ha adottato per il prossimo anno presenta un rischio di non conformita' con le disposizioni del Patto di stabilita' e crescita, sottoscritto dagli Stati membri dell'Unione europea. E' questo, secondo le anticipazioni del quotidiano ''El Pais'', il verdetto che la Commissione europea annuncera' oggi, avvertendo la Spagna del rischio di una deviazione significativa dagli obiettivi di bilancio fissati a medio termine e della violazione delle norme sulla riduzione del debito pubblico. Il colpo di Bruxelles, prevede ''El Pais'', potrebbe ora spingere il governo a gettare la spugna e rinunciare al difficile tentativo di negoziare con l'opposizione il via libera alla manovra accordata con Unidos Podemos. che i conti di Madrid non convincevano Bruxelles era gia' noto dal momento che la Commissione europea aveva inviato segnali chiari al governo Sanchez, prima richiedono piu' informazioni per comprendere meglio il piano e poi avvisando, nelle sue ultime previsioni economiche, che gli aggiustamenti previsti erano praticamente nulli, il che avrebbe portato al 2,1 per cento del prodotto interno lordo, il deficit dell'1, 8 per cento invece stimato dall'esecutivo di Madrid. La Spagna, tuttavia, non e' l'Italia e la prova risiede nel fatto che la Commissione europea non abbia intenzione di respingere il progetto di bilancio. Come dire: se lo fa la Spagna, al massimo a Bruxelles storcono il naso, se lo fa l'Italia, minacce, diktat e sanzioni.