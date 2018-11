MILANO PRESO TERRORISTA ISIS

mercoledì 21 novembre 2018MILANO - Con un'operazione chiamata ''Lupi nel deserto'', a Milano gli uomini del Nucleo operativo centrale di sicurezza, il corpo speciale della polizia, hanno arrestato un egiziano 22enne ritenuto organico allo Stato islamico e accusato di associazione con finalità di Terrorismo internazionale e istigazione e apologia del Terrorismo. Indagati anche due suoi connazionali, un 21enne e un 23enne, quest'ultimo attualmente irreperibile e nei cui confronti è stato già adottato il provvedimento di espulsione. Nell'ambito dell'operazione, denominata ''Lupi del deserto'', sono state effettuate numerose perquisizioni in Abruzzo, Lombardia, Emilia e Piemonte. L'operazione nasce dalla scoperta di un gruppo whatsapp di militanti islamisti in cui figurava un partecipante con un'utenza italiana, poi risultato un immigrato clandestino sottoposto a sorveglianza tra Teramo e a Milano. Intercettato, nel corso di più conversazioni con altri indagati, ha ammesso di essere un ''lupo solitario'', dichiarandosi pronto e disponibile a ''combattere'' e a ''fare la guerra'', facendo anche intendere di aver ricevuto un addestramento militare. Gli investigatori hanno anche recuperato numerosissimi file audio scaricati dall'indagato, gran parte dei quali prodotti dal comparto mediatico dell'Isis, contenenti inni jihadisti e sermoni di Iman radicali propugnatori di odio nei confronti del mondo occidentale e inneggianti al martirio in nome di Allah.