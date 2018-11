L'INTERESSE DELLA RAGIONERIA

mercoledì 21 novembre 2018La Ragioneria generale dello Stato ha dato parere negativo all'emendamento al collegato alla manovra, a firma del relatore Emiliano Fenu (M5s), che prevede una norma 'ponte' per le concessioni autostradali scadute. A quanto si apprende da fonti del Mef, i dubbi sono legati alla fattibilità giuridica della norma transitoria presentata in commissione Finanze al Senato, che potrebbe far nascere futuri contenziosi con le società affidatarie delle concessioni, valutazione del tutto opinabile, però, questa della Ragioneria. La nuova norma contenuta nell'emendamento permette al concessionario, con la sottoscrizione di un atto aggiuntivo, di continuare ad occuparsi dell'infrastruttura - investimenti inclusi - fino alla conclusione della gara d'appalto e la nuova assegnazione. Secondo i ragionieri, riferiscono le stesse fonti, il nuovo meccanismo sarebbe in contrasto con il Codice dei Contratti che già detta le regole per la fase ''ponte'' tra una concessione e l'altra. Non solo, la procedura contenuta nella proposta potrebbe portare a dei ''contenziosi'' legati alle tariffe e corrispettivi. Il testo del relatore prevede che i maggiori introiti, incassati nel periodo transitorio, vadano alle casse dello Stato e che i pedaggi non debbano subire aumenti. Due norme che presenterebbero delle criticità. (Sì, delle criticità per i lauti guadagni dei concessionari, questo è certo - ndr)