BORSA +0,97% SPREAD IN CALO

mercoledì 21 novembre 2018MILANO - Avvio di seduta positivo questa mattina a Piazza Affari dopo i primi scambi, dopo una vigilia di tensione, per altro causata da tentativi di speculazione rientrati quando il governo ha reso noto che sarebbe intervenuto sui mercati se fossero state evidenziate ''pratiche speculative contro l'Italia''. L'indice Ftse Mib, alla prima rilevazione segna un +0,97% a quota 18.651 punti, mentre l'Ftse All Share guadagna lo 0,91% a 20.461 punti. In rialzo anche l'Ftse Star, che mette a segno un rimbalzo dello 0,35% a quota 30.542 punti. C'e' una relativa attesa per la decisione della Commissione Ue sulla manovra italiana, anche se il giudizio e' piu' che noto, cosi' come per il terzo collocamento del Btp Italia. Intanto lo spread fra Btp e Bund tedeschi apre in deciso calo a quota 315 punti, con il rendimento del decennale al 3,52%. Anche le altre principali Borse europee aprono le contrattazioni con il segno piu', nonostante la chiusura in rosso fatta segnare da Tokyo, con il Nikkei a -0,35%. Fra le piazze finanziarie, Parigi apre con un +0,38%, Francoforte guadagna lo 0,68%, mentre Londra avanza dello 0,16%. Milano, quindi, è la migliore apertura d'Europa.