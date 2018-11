UNGHERIA NON SI INTROMETTE

martedì 20 novembre 2018BUDAPEST - Il governo ungherese non si intromette mai nelle politiche degli altri Stati membri. Queste le parole del portavoce del governo ungherese Zoltan Kovacs, nel corso della conferenza stampa tenutasi oggi a Roma presso l'Accademia d'Ungheria, rispondendo ad una domanda sulla posizione di Budapest in merito alla discussione in Europa sulla legge di bilancio italiana. ''Non siamo soliti dare consigli, perche' non riteniamo che cio' che funziona in Ungheria possa avere effetti anche in altri paesi'', ha spiegato Kovacs. Il portavoce ha sottolineato come i risultati economici ungheresi negli ultimi otto anni ''sono stati molto buoni: nell'ultimo trimestre l'economia e' cresciuta del 5 per cento; nel 2010 lo stesso dato era pari a -6,5 per cento; la disoccupazione nello stesso periodo era 11,4 per cento, oggi e' al 3,6 per cento''. Nel 2010, ha proseguito Kovacs, solo il 53 per cento della forza ungherese era occupato, ''mentre oggi e' il 70 per cento. Negli ultimi otto anni abbiamo creato oltre 700 mila posti di lavoro, e nel frattempo il nostro debito pubblico e' sceso dall'84 al 71 per cento''. ''Si puo' agire nell'interesse dell'economia nazionale'', ha aggiunto Kovacs, secondo cui ''ci sono strumenti con cui si possono ottenere svolte nella politica economica, anche se questo non fa piacere all'Unione europea''. Per una svolta del genere, ''c'e' bisogno di consequenzialita', visione di lungo periodo e fermezza nelle decisioni''. Se la Commissione europea discute con gli Stati membri, il confronto deve sempre attenersi sulla base dei regolamenti in vigore nell'Ue: ''Pur rispettando i regolamenti europei, si puo' condurre una politica economica indipendente''.