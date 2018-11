ONU, POLONIA NON FIRMERA'

martedì 20 novembre 2018VARSAVIA - Il ministro della Difesa polacco, Mariusz Blaszczak, ha detto oggi che Varsavia non firmera' il Patto Globale sulla migrazione delle Nazioni Unite. Lo riferisce sito web dell'emittente radiofonica pubblica ''Polskie Radio''. Il ministro ha spiegato che secondo Varsavia questo documento, sebbene preparato da esperti delle Nazioni Unite, non e' considerabile una buona soluzione. L'attuazione del documento portera' ''ad un rafforzamento della crisi migratoria piuttosto che a delle soluzioni''. Il ministro ha ricordato che la Polonia in materia di immigrazione coopera e ha un approccio congiunto con gli altri paesi del Gruppo di Visegrad (V4), ovvero Repubblica Ceca, Slovacchia, e Ungheria. Blaszczak ha aggiunto che questa cooperazione e' buona e ancora in via di sviluppo in termini di capacita' di far fronte alla crisi migratoria. Anche se il documento delle Nazioni Unite non e' giuridicamente vincolante, Stati Uniti d'America, Ungheria, Austria, Repubblica Ceca e Polonia hanno annunciato che non lo firmeranno. Osservazioni analoghe sono state fatte dai rappresentanti di altri paesi dell'Unione europea, come l'Estonia, la Slovacchia e la Croazia.