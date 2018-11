TRIA SI BATTE COME UN LEONE

martedì 20 novembre 2018''La Commissione europea decidera' quello che vorra' decidere: io penso che il premier Conte e il ministro Tria stiano facendo un ottimo lavoro nel tentativo di mediazione con la Ue ma non deve essere un muro di gomma''. Lo ha detto il vicepremer Luigi Di Maio, intervistato al termine dell'incontro con i vertici di Cna. ''Veramente devo fare i complimenti al ministro Tria - ha aggiunto - che sta combattendo come un leone''. ''Penso ha proseguito - che nei prossimi giorni la Commissione dovra' tener presente di cosa e' l'Italia. Da Mastricht ad oggi l'Italia ha pagato 670 miliardi di euro di interessi sul debito. Siamo i piu' ligi alle regole di tutti. Lo continueremo a fare nonostante il nostro avanzo primario sia stato bruciato in interessi sul debito, siamo il Paese che ha l'avanzo primario piu' alto, abbiamo pagato il doppio degli interessi sul debito della Germania, siamo sempre stati in regola: pero' questo e' il momento in cui dobbiamo aiutare la parte della nostra societa' che sta soffrendo di piu': imprenditori, disoccupati, pensionati. Se non li aiutiamo - ha concluso - questo Paese non riuscira' mai ad abbassare il debito pubblico e a ripartire dopo la crisi''.