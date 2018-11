SPAGNA NON FIRMA LA BREXIT

martedì 20 novembre 2018La Spagna non dara' il suo via libera all'accordo sulla Brexit se prima non otterra' garanzie sul protocollo Gibilterra. Lo ha detto il ministro per gli Affari esteri e la cooperazione, Josep Borrell, puntando il dito contro un articolo contenuto nella bozza dell'intesa raggiunta da Regno Unito e Commissione europea, secondo cui entrambe le parti esprimono la propria volonta' di negoziare la futura relazione. Tale cavillo, secondo l'Avvocatura di Stato, potrebbe estendersi anche al caso Gibilterra, un rischio che la Spagna non e' disposta a correre. L'esecutivo di Pedro Sanchez, non informato di questo passaggio, e' andato su tutte le furie e ha minacciato di porre il veto al progetto se questo non terra' fuori la Rocca dai negoziati commerciali fra Bruxelles e Londra che inizieranno dopo l'uscita del Regno Unito. ''Vogliamo un'interpretazione chiara dell'accordo raggiunto e vogliamo che i negoziati non si applichino a Gibilterra'', ha detto Borrell lunedi' uscendo dalla riunione dei ministri degli Esteri europei. ''Non resta molto tempo, bisogna risolvere la questione'', ha poi riferito il capo della diplomazia spagnola al mediatore Ue, Michel Barnier. Secondo fonti comunitarie, citate dal quotidiano ''El Pais'', dopo l'intervento di Borrell a Bruxelles, diversi ministri europei si sarebbero detti favorevoli a soddisfare la richiesta spagnola. Il gruppo di negoziatori si sarebbe invece mostrato riluttante a riaprire le trattative sul testo per timore che, sulla scia spagnola, anche altri Stati membri possano chiedere di introdurre cambiamenti a un documento la cui negoziazione e' stata un esercizio di equilibrio notevole.