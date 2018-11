PROTESTA ANTIMACRON CONTINUA

martedì 20 novembre 2018PARIGI - Continua in Francia la protesta dei gilet gialli, il movimento nato contro il caro-carburante e contro le criticatissime politiche economiche di Macron, per questo precipitato nel gradimento dei francesi a un livello più basso di quello del predecessore Hollande. Ieri il Ministero dell'Interno ha annunciato la partecipazione di 27mila persone su 350 blocchi stradali e di raffinerie sparsi in tutto il territorio francese. I manifestanti hanno bloccato strade e depositi petroliferi. Il ministro dell'Interno, Christophe Castaner, ha evocato 528 feriti, di cui 17 gravi, dall'inizio della mobilitazione cominciata sabato, tutti feriti provocati dalla violenza delle squadre anti sommossa della polizia. Il bilancio e' pesante anche per le forze dell'ordine, che hanno avuto 92 feriti di cui 2 gravi. E' in pericolo di vita il motociclista che ieri nel dipartimento della Drome ha imboccato una strada contro-senso ed e' stato investito da un camion. Dal canto suo, il governo mostra fermezza contro gli episodi di violenza che si sono verificati. Il procuratore di Vesoul ha annunciato che i prossimi blocchi che verranno effettuati nel dipartimento della Haute-Saone, a est, ''saranno sanzionati'', mentre un ''gilet giallo'' e' stato condannato a quattro mesi di detenzione per aver messo in pericolo la vita altrui chiudendo una strada, ma in realtà secondo la stampa francese l'accusa è pretestuosa. Preoccupato, invece il settore imprenditoriale per le conseguenze che queste iniziative avranno sull'attivita' economica.