DEMOCRATICI SI AUTOAFFONDANO

martedì 20 novembre 2018WASHINGTON - Un gruppo di 16 deputati del Partito democratico statunitense, esponenti dell'ala socialista del partito, hanno formalmente annunciato ieri che non sosterranno l'elezione di Nancy Pelosi, veterana del loro partito, a presidente della Camera dei rappresentanti e con questo, la Pelosi non avrà i numeri per essere eletta. L'annuncio aggrava la frattura interna al Partito democratico, che ha riconquistato la maggioranza alla Camera grazie alle elezioni di medio termine del 6 novembre scorso, ma risulta devastato dalla frattura ideologica e generazionale provocata dalla sua corrente ultra-progressista, di cui sono esponenti le nuove leve e i rappresentanti piu' giovani del partito. In una lettera ai loro colleghi, 11 deputati democratici e altri cinque neoeletti affermano sia ''giunto il tempo per una nuova leadership''. L'elezione interna per la scelta dei leader del partito nelle due Camere del Congresso federale avverrà a scrutinio segreto la prossima settimana. La lettera inviata ieri formalizza una fronda che sino ad oggi il partito democratico aveva tentato di celare. Se i 16 deputati negassero davvero, come pare ormai evidente accadrà, il loro sostegno alla 78enne Pelosi, quest'ultima non disporrebbe dei voti necessari ad assumere la presidenza della Camera. Sarebbe la prima volta nella storia degli Stati Uniti, che un evento del genere accade.