TRIA FA LE PULCI ALLA UE

lunedì 19 novembre 2018BRUXELLES - ''Dire che l'Italia è il paese della finanza allegra è un falso storico''. Lo ha affermato il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, durante una conferenza stampa al termine dell'Eurogruppo, oggi a Bruxelles. Tria ha definito ''un po' un'invenzione statistica'' il criterio della ''crescita potenziale'' usato dalla Commissione europea per calcolare il deficit strutturale di uno Stato membro, mentre, ha puntualizzato, ''per vedere la solidità'' della finanza pubblica di un paese bisogna guardare al ''surplus primario, che l'Italia ha mantenuto per venti anni'', con la sola eccezione dell'anno peggiore dell'ultima grande crisi; ''quello che conta - ha aggiunto il ministro - è il debito nominale'', che in Italia nei dieci anni della crisi è salito meno che negli altri paesi dell'Eurozona. ''Intorno a questo non mi pare si possa portare avanti uno scontro'' tra l'Italia e l'Ue, osservando inoltre che ''il rapporto deficit/Pil al 2,4% è uno dei più bassi che l'Italia abbia avuto nella storia della sua finanza pubblica. Non vedo pregiudizi anti-italiani ma sulle politiche economiche vedo posizioni di altri Paesi molto rigide'', pero' ''bisogna considerare che e' un periodo elettorale per tutti i Paesi e molti di loro hanno difficolta' politiche interne molto forti mentre in fondo il Governo italiano ha un largo consenso''.