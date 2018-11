ROSSO ISTRIA:FILM DA VEDERE

lunedì 19 novembre 2018''Per chi come me fin da ragazzo ha conosciuto e testimoniato la verita' sul massacro comunista delle Foibe e' stato un grande onore condividere lo sforzo dei produttori che hanno realizzato ''Red Land - Rosso Istria'', il primo film verita' per il cinema su questa vicenda che troppi hanno volutamente cancellato. Abbiamo organizzato delle presentazioni nei giorni scorsi, ma e' fondamentale che tutti vadano nelle sale a vedere e appoggiare lo sforzo di chi ha realizzato questa fondamentale opera. Sono contento che Salvini abbia dedicato delle parole a Rosso Istria. E' bene che si aggiunga anche il suo sostegno a questa iniziativa, che in pochissimi abbiamo voluto e appoggiato, e' importante coinvolgere altre persone ed altri ambienti. Anzi, potremmo insieme, organizzare delle iniziative perchè ancora più gente veda Red Land - Rosso Istria e divulghi la verità della storia sui massacri comunisti, che ancora oggi in troppe scuole vengono ignorati. Anzi, Salvini chiami il Ministro dell'Istruzione e gli dica di darsi una mossa e di divulgare la verità della storia''. Lo scrive il senatore Maurizio Gasparri. E ora il film: siamo nel settembre del 1943, nei giorni in cui il maresciallo Badoglio, capo del governo italiano, chiede ed ottiene l’armistizio da parte degli anglo–americani e unitamente al Re fugge da Roma, lasciando l’Italia allo sbando. Il dramma si trasforma in tragedia per i soldati abbandonati a se stessi nei teatri di guerra ma anche e soprattutto per le popolazioni civili Istriane, Fiumane, Giuliane e Dalmate, che si trovano ad affrontare un nuovo nemico, i partigiani titini spinti da una furia anti-italiana: stragi di innocenti, stupri di ragazze italiane.