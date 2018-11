PARALIZZATO CAMMINA DI NUOVO

lunedì 19 novembre 2018Un uomo, con una lesione al midollo spinale e costretto sulla sedia a rotelle, e' riuscito a camminare grazie a una nuova rivoluzionaria tecnica, una stimolazione elettrica che compensa il danno subito a livello del midollo spinale. Il midollo spinale trasporta i messaggi dal cervello alle altre parti del corpo, permettendo di muovere arti, provare sensazioni come il caldo e freddo, controllare le funzioni vitali. Ma quando e' lesionato si rimane paralizzati. L'esperimento, realizzato dai ricercatori dell'Istituto Federale Svizzero di Tecnologia di Losanna e pubblicato su Nature, ha utilizzato impianti di stimolazione elettrica nel midollo spinale per portare i messaggi dal cervello, attraverso la zona danneggiata del midollo, in una parte non danneggiata piu' in basso. Grazie all'impianto, anche altri due uomini sono riusciti a recuperare il controllo dei muscoli delle gambe. Gli effetti della cura sono perdurati oltre la stimolazione elettrica e ''tutti i partecipanti hanno registrato qualche miglioramento nel movimento muscolare anche dopo la terapia di stimolazione''.