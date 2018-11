PARTITO DI ORBAN E' AL 54,2%

lunedì 19 novembre 2018BUDAPEST - Il partito di governo ungherese Fidesz, il cui massimo esponente è l'attuale primo ministro, ViKtor Orban, potrebbe ottenere 14 seggi al Parlamento europeo alle prossime elezioni del 2019. Attualmente la formazione ha 12 seggi. Lo riferisce il sito web ''Origo.hu'' che cita il sondaggio condotto da ''Politico'', aggiungendo che Fidesz dovrebbe ottenere il 54,2 per cento dei voti. Per quanto riguarda l'opposizione, Jobbik otterrebbe 15,8 per cento, il Partito socialista ungherese (Mszp) il 9,65 per cento e la Coalizione democratica (Dk) 7,57 per cento. Jobbik occuperebbe quattro seggi, Mszp due e Dk uno. L'affluenza elettorale dovrebbe essere del 28,97 per cento, la stessa del 2014. Il portale nota che anche in questo caso Fidesz otterrebbe anche in questo caso una maggioranza di due terzi, ottenendo 14 dei 21 seggi riservati all'Ungheria nel Parlamento europeo. Se questi risultati si risultassero esatti, Fidesz otterrebbe il secondo miglior risultato tra i partiti che partecipano alle europee dopo il Partito laburista maltese, che otterrebbe il 62,06 per cento, ma il numero dei votanti del piccolo stato di Malta è del tutto irrilevante, a livello del parlamento europeo.